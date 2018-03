Baar (ots) -



Am 16. Dezember 2017 eröffnete der Onlineversandhändler click&care

(www.clickandcare.ch) aus Baar am Zuger Bahnhof seinen ersten

Pop-up-Store. Der Spezialist für professionelle Haar- und

Körperpflege hat damit seine digitale Präsenz um die physische

Dimension erweitert - und damit seinen Kundinnen und Kunden vier

Monate lang ein spannendes Marken- und Produkterlebnis geboten.



Wertvolle Feedbacks



«Der Pop-up-Store war ein voller Erfolg, wir schliessen ihn nun

mit einem lachenden und einem weinenden Auge!», sagt Alicia

Antonietty, die Geschäftsführerin von click&care. «Aus den vielen

tollen Kundenfeedbacks nehmen wir eine Menge Motivation, die Lust auf

noch mehr Innovation und tausend gute Ideen mit.» Sie sieht die

Möglichkeit, eine Zeit lang ganz real mitten unter den Leuten zu

sein, die Stimmung zu erfühlen und direkte Rückmeldungen zu bekommen,

als äusserst dienlich bei künftigen Entscheiden bezüglich

Positionierung, Sortiment und Kommunikation.



Direktes Markenerlebnis



Auch wenn die Topmarken-Produkte von click&care - nicht zuletzt

dank der guten Lage des Temporärshops - ein sehr durchmischtes

Publikum sowie reissenden Absatz gefunden haben: Für das Unternehmen

stand nicht der Verkauf im Vordergrund. Alicia Antonietty betont:

«Ziel war es vielmehr, die Marke click&care (www.clickandcare.ch) für

bestehende und für neue Kunden erleb- und greifbar zu machen.» Das

ist dank kompetenten Beraterinnen und schönem Ambiente vollauf

gelungen, und Alicia Antonietty lässt anklingen, dass click&care mit

dem Store im Bahnhof Zug nicht zum letzten Mal an bester Lage

«aufgepoppt» sein dürfte.



