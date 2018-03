Berlin - Weltweit gilt eine Inflation von zwei Prozent als ausgeglichen, Sascha Sadowski, Finanzexperte von LYNX Broker.Weder herrsche Stillstand noch würden die Preise übermäßig ansteigen. Seit 2012 habe sich auch die amerikanische Notenbank FED dieses Ziel gesetzt, nur um es seither mit schöner Regelmäßigkeit zu unterschreiten. Doch das könnte bald vorbei sein, denn die FED rechne für Ende 2020 mit einer Inflation von 2,1 Prozent. Diese Prognose kündige einen Wechsel in der FED-Politik an, denn bislang habe die Notenbank damit gezögert, Maßnahmen zu ergreifen, die die Inflation über die Zwei-Prozent-Marke heben könnten. Experten würden diese Trendwende als ein Zeichen dafür interpretieren, dass das Ziel der Ausgeglichenheit bei der Inflationsquote unter dem neuen FED-Chef wieder an Gewicht gewinne und sie sich auf lange Sicht wieder dem Durchschnitt von zwei Prozent annähern solle.

