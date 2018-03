Bad Marienberg - Die CANCOM Gruppe (ISIN DE0005419105/ WKN 541910) hat im Geschäftsjahr 2017 alle selbstgesteckten Ziele klar erreicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die wirtschaftliche Leistung wurde deutlich verbessert und mehrere Zukäufe trugen zur strategischen Weiterentwicklung des Konzerns bei. Der Konzernumsatz stieg um 13,5 Prozent auf 1.161,2 Mio. Euro (Vj: 1.023,1 Mio. Euro). Der Konzern-Rohertrag wurde um 9,9 Prozent verbessert auf 321,7 Mio. Euro (Vj: 292,7 Mio. Euro). 84,5 Mio. Euro beim Konzern-EBITDA bedeuteten ein Plus von 15,9 Prozent (Vj: 72,9 Mio. Euro) und die EBITDA-Marge kletterte von 7,1 Prozent im Vorjahr auf 7,3 Prozent.

