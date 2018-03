Stockholm (awp/sda) - Der schwedische Moderiese HM hat im letzten Geschäftsjahr in der Schweiz 6,6% Umsatz (gerechnet in Kronen) eingebüsst. Das geht aus dem am Mittwoch publizierten Geschäftsbericht hervor. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/2017 (per Ende November) hat HM in der Schweiz einen Umsatz von 5,9 Mrd Kronen ...

