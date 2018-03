VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH freut sich über die Eröffnung der neuen Niederlassung in Frankreich. VITRONIC France SAS, eine 100%-ige Tochter von VITRONIC Deutschland, wird dort einen Service- und Vertriebsstandort aufbauen, um den Französischen und Südeuropäischen Markt zu bedienen.

Colleagues from the new subsidiary VITRONIC France SAS (Photo: Business Wire)