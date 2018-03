BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet für das erste Quartal 2018 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das signalisiert das Konjunkturbarometer des DIW, das von 113 auf 118 Punkte gestiegen ist. Damit liegt es weiterhin deutlich über der 100-Punkte-Marke, die für ein durchschnittliches Wachstum steht.

"Die Hochkonjunktur hat sich bis zuletzt fortgesetzt, befeuert durch kräftige Exporte", sagte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner. "In den nächsten Monaten dürfte die Industrie noch von dem jüngsten Auftragsschub zehren, aber für die zweite Jahreshälfte zeichnet sich eine etwas ruhigere Gangart ab."

Die Weltkonjunktur und damit die Nachfrage aus dem Ausland werde wohl etwas an Fahrt verlieren. Dies spiegelten auch die jüngst rückläufigen Neubestellungen wider; die zuvor euphorische Stimmung in den Unternehmen hat sich zuletzt etwas eingetrübt.

"Die Hochkonjunktur hält an, denn der Beschäftigungsaufbau setzt sich mit leicht vermindertem Tempo fort. Aufgrund zunehmender Knappheiten am Arbeitsmarkt dürften die Löhne spürbar zulegen", erläuterte Simon Junker, DIW-Experte für die Konjunktur in Deutschland. "Im kommenden Jahr könnten viele Maßnahmen den privaten Verbrauch anregen, wenn die neue Regierung ihre Pläne umsetzt und die privaten Haushalte merklich bei den Abgaben entlastet."

March 28, 2018 04:33 ET (08:33 GMT)

