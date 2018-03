Görlitz (ots) - Gold ist nach wie vor als eine sichere Investition in unsichereren Zeiten sehr beliebt und überaus wichtig.



Die Golden Gates Edelmetalle GmbH, ein etabliertes Familienunternehmen aus Görlitz, hat sich auf den Verkauf von Edelmetallen und Technologiemetallen an private Kunden spezialisiert. Der Käufer kann sich bei ihnen ein breitgefächertes aber solides Anlageportfolio zusammenstellen. Bei Gold hat er die Wahl zwischen Goldbarren in verschiedenen Stückelungen und verschiedenen Goldmünzen.



Was spricht für Goldmünzen im Besonderen



Goldprodukte sind im Handel mehrwertsteuerfrei. Für ihren Erwerb sprechen vor allem Werterhaltung und Sicherheit. Bei Goldmünzen kommen noch andere Gründe hinzu.



So machen reizvolle Prägungen mit verschiedenen Motiven die Münzen für Goldkäufer besonders attraktiv. Aufgrund dieser eingeprägten Motive haben Münzen eine höhere Fälschungssicherheit als Barren. Dabei sind Anlagemünzen bei gleichem Materialwert nur unwesentlich teurer, was durch den Aufpreis (Agio) für die Prägung auch begründet ist.



Goldanlagemünzen sind ein zeitloses Zahlungsmittel, das schön anzusehen ist und sich sowohl zum Erhalt des eigenen Vermögens, als auch zum Verschenken wunderbar eignet. Die Golden Gates Edelmetalle GmbH bietet die international anerkannten und beliebten Goldmünzen wie den südafrikanische Krügerrand, den Canadian Maple Leaf, den Wiener Philharmoniker und den Australian Kangaroo an. Bei ihnen handelt es sich ausnahmslos um Anlagemünzen, auch als Bullion Coins bezeichnet. Bei Anlagemünzen steht der Materialwert im Vordergrund. Alle aktuellen Anlagemünzen sind zwar auch offizielles Zahlungsmittel, da jedoch der Metallwert meistens weit über dem aufgeprägten Nennwert liegt, sollten diese Münzen natürlich nicht als solches verwendet werden. Ein wichtiges Argument für Anlagemünzen mit bekannten Namen ist auch, dass die Rückkaufswerte feststehen. Anders ist es bei seltenen Münzen, bei denen man für eine professionelle Prüfung hohe Abschläge bezahlen muss. Von Anlagemünzen zu unterscheiden sind die sogenannten Sammler- oder Umlaufmünzen, das heißt Münzen, die in der Vergangenheit tatsächlich einmal als Geld im Umlauf waren. Für sie zahlen Sammler unter Umständen Preise, die weit über dem eigentlichen Materialwert liegen.



Bei der Golden Gates Edelmetalle GmbH können Kunden wahlweise Einmalgeschäfte abschließen, oder sich durch monatliche Einzahlungen mittels eines Sparplans ein Edelmetallportfolio aufbauen. Mit den Sparplänen GOLDEN GATES Goldmünzen oder GOLDEN GATES Kangaroo kann der Kunde schon mit einem monatlichen Betrag ab 25,00 EUR Klassiker wie den Krügerrand, den Maple Leaf, den Wiener Philharmoniker bzw. die Australian-Kangaroo-Münze erwerben und so über die Jahre einen wertvollen Münzbestand zu günstigen Konditionen aufbauen. Diese Sparpläne eignen sich auch hervorragend als Geschenk um Kindern, Patenkindern oder Enkeln eine Freude zu machen und ihnen etwas Wertbeständiges mit auf den Weg ins Erwachsenenleben zu geben.



Das Vertrauen in Geld und Aktien ist durch Bankenpleiten, Immobilienblasen und Euro-Krise erschüttert. Mit Gold hat man eine sichere und zuverlässige Alternative. Goldmünzen eignen sich zum stückweisen Aufbau von Vermögen und sind in wirtschaftlichen Krisenzeiten eine begehrte Notfallreserve, auf die man direkt zugreifen kann.



Die Experten der Golden Gates Edelmetalle GmbH empfehlen Anlagegoldmünzen: "Goldmünzen sind eine perfekte Wahl: Zum einen, weil sie sich als Wertspeicher seit Jahrhunderten bewährt haben. Zum anderen, weil die von Golden Gates angebotenen Prägungen auch als Sammlerobjekte und Geschenke einen großen Reiz haben."



