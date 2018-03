Linz - Trotz einigermaßen freundlicher Konjunktur kommt die Inflation in der Eurozone nicht voll in die Gänge - wir kennen das Phänomen aus den USA und anderen Volkswirtschaften, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.So hätten auch gestern die Eurozone-Verbraucherpreise auf Jahresbasis wieder etwas enttäuscht (Erwartung 1,5% - tatsächlich 1,3%). EUR/USD habe sich eingebremst, notiere aber noch über dem Chartpunkt 1,2380. Ebenso sei der 10-Jahres-EUR-Swapsatz - als Gradmesser für die Zins-Erwartungshaltung - wieder unter 1,0% gegangen. Was lerne man daraus? Zinserhöhungs-Erwartung = derzeit Fehlanzeige. Die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB in diesem Jahr ihren Einlagezins von minus 0,4% anhebe, liege lt. BloombergIndex derzeit bei nur ca. 17,0%. Insofern wäre hier bestimmt Luft nach oben, der Effekt könne allerdings noch auf sich warten lassen. Die EUR/USD Trading-Range für heute liege zwischen 1,2380 und 1,2450. (28.03.2018/alc/a/a)

