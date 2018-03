Frankfurt - Die Rentenmärkte der Schwellenländer blicken auf einen unruhigen Monat zurück, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV).Aufkommende US-Inflationssorgen hätten zu steigenden Renditen auf globaler Ebene geführt und für höhere Volatilität bei risikoreichen Anlageklassen gesorgt. Gleichzeitig spreche die erste Rede des neuen FED-Präsidenten für eine straffere US-Geldpolitik. In Europa habe politische Unsicherheit im Vorfeld der SPD-Abstimmung zur Großen Koalition und der italienischen Parlamentswahlen geherrscht. Der US-Dollar habe gegenüber dem Euro um rund zwei Prozent aufgewertet. In diesem Umfeld hätten lokale EM-Währungen auf Gesamtmarktebene (J.P. Morgen ELMI+) gegen den US-Dollar schwächer, gegen den Euro stärker geschlossen.

