Niki Lauda, Chef der neuen Billigfluglinie Laudamotion, will Piloten und Flugbegleitern mehr zahlen. "Wir werden der am besten zahlende Low Cost-Carrier in Wien sein", versicherte er heute gemeinsam mit Miteigentümer Michael O'Leary, dem Gründer der irischen Airline Ryanair. Das neue Gehaltsmodell will Lauda morgen, Donnerstag, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...