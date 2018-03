FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.03.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2144 (2202) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2144 (2202) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 420 (413) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6200 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JARDINE LLOYD THOMPSON TARGET TO 1483 (1480) P. - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CLINIGEN PRICE TARGET TO 1160 (1220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1780 (1705) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6140 (6091) PENCE - 'OUTPERFORM' - CFRA RAISES UNITED UTILITIES TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 750 PENCE - GOLDMAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 834 (877) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 690 (723) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY TO 'CONVICTION BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2395 (1797) P. - HSBC RAISES G4S TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 245 (230) PENCE - JPMORGAN CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 215 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1860 (1720) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1400 (1360) PENCE - 'HOLD' - MS RAISES AB FOODS TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 3000 PENCE - NUMIS RAISES HILTON FOOD TO 'BUY' ('ADD') - UBS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1650 (1360) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob