Beim DIGITAL KINDERGARTEN am 7. Juni 2018 in Hamburg können Geschäftsführer, Marketingentscheider, Kommunikationsprofis und Agenturleute mit der Zukunft spielen. Beim Experimentieren mit Gadgets, Virtual Reality, Augmented Reality, Smarthome-Assistenten, Wearables und Bots können die Besucher entdecken, welche neuen Möglichkeiten Innovationen und digitale Transformation bieten. Mirko Kaminski, Initiator des Events, zu dem 1.000 Teilnehmer erwartet werden: "Entscheider sehen in nüchternen Konferenzräumen allerhand Präsentationen, hören Zahlen und Prognosen zu neuen technologischen Entwicklungen. Verstehen aber kann man die Möglichkeiten von morgen erst, wenn man Innovationen und neue Technologien wirklich mal erlebt und ausprobiert. Das aber ist an Ständen auf herkömmlichen Messen oft gar nicht möglich." Der DIGITAL KINDERGARTEN - veranstaltet von Weischer.Media, der Innovationsagentur FUTURE CANDY und der Kommunikationsagentur achtung! - versteht sich als Mix aus Testlabor, Spielecke und Kongress - mit ein bisschen Festival-Atmosphäre. Entscheider, die Hemmungen haben, vermeintlich "dumme Fragen" zu stellen, können diese Scheu vergessen und - eben wie im Kindergarten - anfassen, ausprobieren und spielen.



Unter anderem Microsoft, Oracle, Deutsche Bahn, Daimler, Adform, Unruly, Jost von Brandis, Opinary und Hamburger Hochbahn zeigen Innovationen zum Anfassen. Sogar einen Bot-Kindergarten wird es geben. Hier können Teilnehmer spielerisch lernen, eigene Bots zu programmieren.



Zusätzlich gibt es Impulsvorträge zu großen Tech- und Kommunikationstrends. 30 Speaker unter anderem von Facebook, Google, Twitter, Daimler, Online Marketing Rockstars und Deutscher Telekom sprechen zu Themen wie Podcast, Bitcoin, Blockchain, Virtual Reality, Echtzeitkommunikation und Automatisierung.



Infos und Tickets unter: http://digitalkindergarten.de/.



Der DIGITAL KINDERGARTEN findet in der großen Hamburger Eventlocation Hühnerposten statt. 7. Juni in Hamburg: 30 Aussteller, 30 Speaker und 1.000 Gäste. Die Sponsoren: Deutsche Bahn, Opinary, Unruly Group, Hamburger Hochbahn. Medienpartner ist das Magazin Business Punk. Regelmäßig gibt es Updates auf Facebook (https://www.facebook.com/digitalkindergarten/).



