Medienmitteilung

Zürich, 28. März 2018

Veränderungen im Stiftungsrat der LafargeHolcim Foundation, Gewinner der Global Awards bekanntgegeben

Roland Köhler, ehemaliges Konzernleitungsmitglied von LafargeHolcim, wird per 1. April 2018 das Präsidium des Stiftungsrates der LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction übernehmen. Er folgt auf Rolf Soiron, Präsident seit der Gründung der Stiftung im Jahr 2003.

Unter der Führung von Rolf Soiron wurden die von der Stiftung organisierten und mit USD 2 Millionen dotierten International LafargeHolcim Awards for Sustainable Construction zum wichtigsten weltweiten Wettbewerb für nachhaltiges Bauen. Die Awards zeichnen innovative Projekte und zukunftsorientierte Ideen aus, die Umweltbewusstsein mit sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Wachstum vereinen und gleichzeitig für herausragende architektonische Qualität und hohe Übertragbarkeit stehen.

Jan Jenisch, CEO von LafargeHolcim, wird neu ebenfalls dem Stiftungsrat der LafargeHolcim Foundation angehören, wie auch Jens Diebold, Head of Sustainable Development, als Vertreter von LafargeHolcim.

Zusätzlich wurden auch Brinda Somaya, Principal Architect & Managing Director von Somaya & Kalappa Consultants, Indien, und Stuart Smith, Director bei Arup, einem internationalen Engineering-Konzern, Grossbritannien, in den Stiftungsrat gewählt. Zu den weiteren Mitgliedern gehören: Maria Atkinson (Australien), Alejandro Aravena (Chile), Enrique Norten (USA/Mexiko) sowie Marilyne Andersen, Marc Angélil, Harry Gugger und Roland Köhler (Schweiz).

Gewinner der Global LafargeHolcim Awards für nachhaltiges Bauen

Die LafargeHolcim Foundation gab heute zudem die Gewinner der 5. Global LafargeHolcim Awards bekannt. Die Auszeichnung in Gold erhält ein Projekt in Mexiko City für einen öffentlich zugänglichen Komplex zur Rückhaltung und Aufbereitung von Wasser. Weitere Preise gehen nach Argentinien, Ghana, Niger und in die USA. Die LafargeHolcim Foundation setzt sich für die wichtige Rolle von Architektur, Bauingenieurwesen, Stadtplanung und der Bauindustrie bei der Erreichung einer nachhaltigeren Zukunft ein. Die Stiftung ist rechtlich unabhängig und wird von LafargeHolcim unterstützt.

Details zu allen Gewinnerprojekten sind verfügbar in der Medienmitteilung der LafargeHolcim Foundation unter: (www.lafargeholcim-foundation.org/global-awards-2018: http://www.lafargeholcim-foundation.org/global-awards-2018)

Übergabe des Präsidiums der LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction (v.l.n.r.):

Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrates von LafargeHolcim; Jan Jenisch, CEO von LafargeHolcim; Roland Köhler, designierter Präsident der Stiftung; Rolf Soiron, Gründungspräsident der Stiftung; Thomas Schmidheiny, Mitglied des Verwaltungsrates von LafargeHolcim.

