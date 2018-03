Chur - Applikationsvielfalt, Legacy, Compliance. Man sollte meinen, die Cloud sei für die Finanzindustrie unter diesen Voraussetzungen nicht geeignet. Doch mit der Cloud wird auch einiges an Innovation möglich, was ohne undenkbar wäre. Zwei Ingredienzen sind nötig: die richtige Cloudumgebung und das richtige Onboarding.

Eine typische Schweizer Retailbank setzt rund 70 verschiedene Applikationen ein - End-User-Software nicht eingerechnet. Betrieb und Wartung dieser integrierten Anwendungslandschaft verschlingt viel Zeit und Geld. Doch Investitionen in Innovation sind angesichts des rasanten Wandels hin zu mehr Digital-Banking-Services ein Muss und erfordern ein völlig neues Niveau an Flexibilität. Zwei Treiber stehen dabei im Vordergrund: Reduktion von Kosten und Erhöhung der Agilität. Unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben, denen der Schweizer Finanzsektor unterliegt, und des beträchtlichen Anteils an Legacy-Systemen, die in vielen Finanzinstituten historisch gewachsen sind, kommt für den Einsatz von Cloud-Computing nur das hybride Modell in Frage. Und zwar ein Hybridmodell, das das Beste aus drei Welten zusammenführt: On-Premise-IT genauso wie Services aus der Private- und der Public-Cloud. So findet jede Anwendung ihre optimale Cloud-Umgebung, je nachdem wie hoch die Anforderungen an Performance, Skalierbarkeit, Kosten, Sicherheit und Kontrolle jeweils gewichtet werden. Der Entscheid darüber wird in erster Instanz durch die zugrundeliegende Business- und Digitalisierungsstrategie des Finanzdienstleisters definiert.

Was wird mit der Cloud möglich, was ohne sie nicht denkbar wäre?

Time-to-market: Entwicklungs- und Testumgebungen für neue Applikationen können dank der Hybrid-Cloud quasi auf Knopfdruck aufgesetzt werden. Developer-Portale stellen in Sekundenschnelle integrierte Tool-Baukästen bereit und liefern die Infrastruktur für die Entwicklung neuer Lösungen. So funktionieren Fintechs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...