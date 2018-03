Endlich haben die Anleger, worauf sie lange genug hatten warten müssen: Die 2017er-Bilanz des Wirkstoff-Forschungsunternehmens Evotec (ISIN: DE0005664809) liegt seit heute Früh auf dem Tisch. Allerdings an einem Tag, an dem der deutsche Aktienmarkt kräftig unter Druck steht und allen voran der TecDAX, in dem Evotec notiert ist. Aber man kann Monate im Vorfeld eben nicht wissen, ob man sein Zahlenwerk an einem Tag präsentieren wird, an dem die Anleger in guter Stimmung sind - oder an einem Tag wie heute, an dem man mit Bangen auf die Eröffnung der wankenden U-Börsen wartet.

Wichtig wäre daher, diese Daten so gut wie möglich unbeeinflusst von der aktuellen Bewegung der Aktie zu betrachten. Denn die liegt heute Vormittag im Minus, obgleich das, was auf den Tisch kam, eine positive Erwartungshaltung durchaus befriedigen sollte. Umsatz und Gewinn waren 2017 klar über Vorjahr hereingekommen, aber das wusste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...