Der Photovoltaik-Anlagenbauer arbeitet weiter den Großauftrag aus China ab. Wenn alles planmäßig läuft, geht Singulus in diesem Jahr von weiter wachsenden Umsätzen und Gewinnen aus. Die Singulus Technologies AG hat im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz um knapp ein Drittel auf 91,2 Millionen Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde wesentlich verbessert blieb aber mit -1,2 Millionen Euro (2016: -17,4 Millionen Euro) im negativen Bereich, wie der Photovoltaik-Anlagenbauer aus Kahl am Main am Mittwoch veröffentlichte. Es liege damit im Rahmen der Erwartungen. Das Ergebnis vor Abschreibungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...