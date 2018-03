Frankfurt - Das Vertrauen in Wirtschaft und Industrie in der Eurozone wurde durch politische Krisen, protektionistische Strömungen und Zinsängste stärker als erwartet in Mitleidenschaft gezogen, so die Analysten der Helaba.Der überraschend moderate Preisanstieg in Spanien, ein geringeres Geldmengenwachstum sowie die verhaltene Kreditvergabe an private Haushalte im Euroraum würden Erwartungen an eine straffere Geldpolitik im Zaum halten. Jenseits des Atlantiks scheine sich auch bei den Konsumenten ein Stimmungsumschwung abzuzeichnen. Das Verbrauchervertrauen des Conference Board sei überraschend auf 127,7 Punkte gefallen. Der Datenskandal bei Facebook habe zudem die Aktienkurse angeführt von Technologiewerten tief ins Minus gedrückt.

