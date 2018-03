Unser bester Musterdepottitel hat es geschafft: Seit dem 19. März gehört die Aktie dem TecDAX an. Aktueller Kurs 183 Euro. Zum Jahreswechsel ging die Aktie regelrecht durch die Decke und markierte mit 237 Euro ein Allzeithoch. Für das neue Geschäftsjahr 2017/18 (per 30.9.) stellt Gründer und CEO Enis Ersü das x-te Rekordjahr nacheinander in Aussicht. Der Umsatz soll um 10% klettern und die Gewinnmarge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...