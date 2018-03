Die Euphorie am Montag an der Wall Street hielt nicht lange an, da der Dienstag eine vollständige Umkehr dieser Gewinne brachte. Der Nasdaq (US100) fiel um 3%, vor allem durch Facebook (FB.US, -5%), Tesla (TSLA.US, -8%) und Twitter (TWTR.US, -12%). Social Media-Unternehmen standen besonders unter Druck, da neue Vorschriften für die Verarbeitung persönlicher Daten ihr Geschäft beeinträchtigen könnten. Infolgedessen ist der S&P 500 (US500) wieder auf der langfristigen Trendlinie und die Käufer werden einen weiteren Versuch unternehmen ...

