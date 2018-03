Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038), Stuttgart, hat ihr Konzernergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2017 um 143 Prozent auf 3,33 Milliarden Euro gesteigert.

Im Vorjahr hatte dieses noch 1,37 Milliarden Euro betragen. Das Konzernergebnis nach Steuern ist maßgeblich vom Ergebnis aus at Equity bewerteten Anteilen an der Volkswagen AG, Wolfsburg, beeinflusst, welches sich auf 3,41 Milliarden Euro beläuft. Die Nettoliquidität des Porsche SE Konzerns verminderte sich zum 31. Dezember 2017 auf 937 Millionen Euro. Dieser Rückgang ist insbesondere auf den Erwerb der PTV Group, Karlsruhe, zurückzuführen.

Hans Dieter Pötsch, Vorstandsvorsitzender der Porsche SE, sagte auf der heutigen Bilanzpresse- und Analystenkonferenz: "Das zurückliegende Geschäftsjahr 2017 war für die Porsche SE wirtschaftlich außerordentlich erfolgreich. Zudem sind wir beim Erwerb von Beteiligungen weiter vorangekommen und haben in wichtigen juristischen Verfahren Fortschritte erzielt."

Mit der PTV Group wurde 2017 erstmals ein Unternehmen fast komplett übernommen. PTV ist ein führender Anbieter von Software für Verkehrsplanung und -management sowie Transportlogistik. Daneben hat die Porsche SE im vergangenen Geschäftsjahr ihren Investitionsfokus auf Start-ups erweitert und Beteiligungen im jeweils einstelligen Prozentbereich an den beiden US-Unternehmen Markforged Inc. sowie Seurat Technologies Inc. erworben. Beide Unternehmen sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...