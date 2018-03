Rentschler Biopharma SE ernennt Dr. Thomas Rösch zum Vice President Biopharma Engineering & Technology DGAP-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie Rentschler Biopharma SE ernennt Dr. Thomas Rösch zum Vice President Biopharma Engineering & Technology 28.03.2018 / 11:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Rentschler Biopharma SE ernennt Dr. Thomas Rösch zum Vice President Biopharma Engineering & Technology Laupheim, 28. März 2018 - Die Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika, gab heute die Ernennung von Dr. Thomas Rösch (49) zum Vice President Biopharma Engineering & Technology mit Wirkung zum 1. April 2018 bekannt. Er wird im Einklang mit der Unternehmensstrategie entscheidende biopharmazeutische Engineering-Projekte verantworten, die zur Weiterentwicklung des Standortes und Kapazitätssteigerung maßgeblich beitragen. Dr. Rösch verfügt über mehr als 16 Jahre Industrieerfahrung als Führungskraft in den Bereichen Engineering, Projektmanagement und Instandhaltung in der Biopharmaindustrie sowie in Forschung & Entwicklung. "Mit seiner exzellenten Expertise für biopharmazeutische Prozesse und Strukturen wird Dr. Thomas Rösch unsere zentralen Technologieentwicklungs- und Kapazitätserweiterungsprojekte bedeutend vorantreiben", erklärte Dr. Ralf Otto, COO der Rentschler Biopharma SE. "Durch sein herausragendes Wissen und seine Erfahrung mit Projekten in der Biopharmaindustrie sind wir nun ideal positioniert, um unseren Ansprüchen bei der Weiterentwicklung und Optimierung unserer Produktionsanlagen gerecht zu werden. Die Fähigkeiten von Thomas Rösch, bestehende Standorte zu verbessern und neue Standorte weltweit aufzubauen, werden unsere Erweiterungspläne entsprechend den Bedürfnissen unserer Kunden entscheidend beschleunigen." Dr. Thomas Rösch fügte hinzu: "Der CDMO-Sektor erreicht durch neue Technologien und therapeutische Ansätze gerade eine sehr spannende Phase. Gemeinsam mit dem Team von Rentschler Biopharma werden wir auch die Optimierung der Verfahrenstechnik und Technologieanwendungen weiterführen. Ich freue mich sehr darauf, einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Strategie von Rentschler Biopharma zu leisten." Vor seiner Tätigkeit bei Rentschler Biopharma war Dr. Rösch als Head of Global Engineering & Technology Pharma & Chemicals bei der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG., Ingelheim, tätig. In seiner vorherigen Rolle als Project Lead Organizational Redesign Launch & Production Site Germany war er für die Umgestaltung des größten Produktionsstandortes von Boehringer Ingelheim verantwortlich. Dr. Rösch sammelte insbesondere während einer dreijährigen Tätigkeit als Director Infrastructure am Produktionsstandort in Columbus, Ohio, USA, internationale Erfahrung. Er begann seine Tätigkeit bei Boehringer als Projektmanager für große CapEx-Projekte von bis zu EUR 70 Millionen und leitete anschließend die Teams für Biopharmazeutika sowie R, D & M-Engineering. Seine Industriekarriere startete Dr. Rösch in einem Ingenieurunternehmen, nachdem er sein Doktorat an der Universität Kassel absolvierte. Zudem ist er seit 2009 Associate Professor für Maschinenbau und Wärmetechnik an der Hochschule Biberach. Über Rentschler Biopharma SE Die Rentschler Biopharma SE mit Sitz in Laupheim, Deutschland, ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für die Bioprozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie für damit verbundene Beratungsleistungen bei der Projektplanung, -durchführung und der Zulassung. Zu ihren Kunden gehören innovative Biotech-Unternehmen ebenso wie renommierte Pharmakonzerne weltweit. Der hohe Qualitätsstandard von Rentschler Biopharma SE wird durch langjährige Erfahrung und ausgeprägte Lösungskompetenz sowie durch modernste Technologien und zertifiziertes Qualitätsmanagement gesichert. Das mittelständische Familienunternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie www.rentschler-biopharma.com. Kontakt: Medienanfragen: Rentschler Biopharma SE MC Services AG Dr. Alexander Starnecker Raimund Gabriel/Jessica Breu +49-7392701-211 +49-89-210228-36 [1]communications@rentschler-biopharma.com [1]rentschler@mc-services 1. .eu 1. mailto:communications@rentschler-biophar mailto:rentschler@mc-ser ma.com vices.eu 28.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 669715 28.03.2018

