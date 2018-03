Leipzig (ots) -



Woche für Woche geben sich beim Riverboat-Talk Stars aus Politik, Wirtschaft, Unterhaltung und Sport die Klinke in die Hand und plaudern über neue Projekte und ihr Privatleben. Ab Karfreitag, 30. März stehen die kommenden Sendungen erstmals unter einem Motto. Thema der Frühjahrssendungen ist "Legenden"



Kim Fisher und Susan Link starten am Karfreitag, 30. März um 22 Uhr mit legendären Schlager-Duos und nehmen deren Leben und ihre Karriere unter die Lupe. Gäste sind u.a. die Amigos, Marianne & Michael, Stephanie Hertel und ihr Vater Eberhard Hertel sowie Cindy Berger, die sich gern an ihre Zeit mit ihrem verstorbenen Mann Bert als Duo Cindy & Bert erinnert.



Am 6. April um 22 Uhr sind bei Jörg Pilawa und Stephanie Stumph Sportler zu Gast, die Geschichte geschrieben haben: Jürgen Sparwasser, Kornelia Ender, Maxi Gnauck, Täve Schur, Sven Hannawald und Waldemar Hartmann, der in seiner langen Laufbahn als Sportjournalist selbst zu einer Reporterlegende geworden ist.



Um legendäre Schauspielerinnen und Schauspieler geht es am 13. April, 22 Uhr im Talkflaggschiff des MDR. Gäste sind: Waltraud Haas, Heinz Rennhack, Winfried Glatzeder, Ursula Karusseit, Otto Mellies und Susanne Juhnke, die über ihren verstorbenen Mann, Schauspiellegende Harald Juhnke, sprechen wird.



Am 20. April um 22 Uhr werden Erinnerungen an ehemalige Kinderstars aus Film und Fernsehen wieder wach, wenn Hein Simons "Heintje", Patrick Bach "Silas", Enrico Lübbe "Alfons Zitterbacke", Inger Nilsson "Pippi Langstrumpf", Michael Patrick Kelly "Kelly Family" und Thomas Schiewer, Zeichner der legendären "Abrafaxe" aus ihrem Leben damals und heute plaudern.



Familienbande ist das Thema am 4. Mai um 22.30 Uhr. Mit dabei sind Wolfgang Joop und seine Tochter Florentine, Schauspielerin Walfriede Schmitt und ihre Enkelin Ella Zirzow aus "In aller Freundschaft" sowie Vicky Leandros.



Am 11. Mai um 22.30 Uhr lädt Riverboat schließlich zum Volksmusik-Gipfel: neben Norbert Rier, dem Frontmann der Kastelruther Spatzen werden Saso Avsenik, Enkel des berühmten Slavko Avsenik und seiner Oberkrainer im Gästerund Platz nehmen, dazu die Wildecker Herzbuben und Takeo Ischi, besser bekannt als jodelnder Japaner.



