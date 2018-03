Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007739 -



Seit Oktober letzten Jahres ist die Schweizerische Maklerkammer

mit einer eigenen Immobilien-Plattform im Internet präsent. Die

«Objekt-Galerie» wurde in Zusammenarbeit mit newhome.ch entwickelt.

Die Vereinigung der 81 geprüften Schweizer Immobilien-Spezialisten an

total 132 Standorten bieten darauf ihre Objekte an, bevor diese auf

weiteren Webseiten publiziert werden. Damit will die Maklerkammer

verstärkt die fachliche Kompetenz und Seriosität in der

Öffentlichkeit zum Ausdruck bringen.



Die Schweizerische Maklerkammer ist eine Fachkammer des

Schweizerischen Verbandes der Immobilienwirtschaft (SVIT). Die 81

Mitglieder verpflichten sich zu Standesregeln. Aufgenommen werden nur

fachlich seriös ausgebildete Immobilien-Spezialisten, welche

mehrjährige praktische Tätigkeit in der Branche nachweisen können.

Ein einwandfreier Leumund gehört ebenso zu den Aufnahmebedingungen

wie ein Mindestvolumen an jährlichen Transaktionen. In einem

persönlichen Audit werden diese Kriterien alle vier Jahre im

Unternehmen durch ein Vorstandsmitglied überprüft.



Das Gütesiegel der Schweizerischen Maklerkammer (SMK) verpflichtet

ihre Mitglieder zu höchster Qualität und Leistung. Dies sichert dem

Kunden erstklassige Beratung dank ausgewiesener Professionalität und

hohem Berufsethos. Die Möglichkeiten einer fachkundigen Vermarktung

werden optimal ausgeschöpft. Zudem wird der bestmögliche Preis dank

Marktkenntnis, solider Objektbewertung und ganzheitlicher Betrachtung

garantiert.



Die Objekt-Galerie der Maklerkammer wurde in enger Zusammenarbeit

mit newhome.ch entwickelt. Das Projekt-Team konnte so vom wertvollen

Wissen und der praktischen Erfahrung dieses Partners profitieren.



www.maklerkammer.ch



Originaltext: Schweizerische Maklerkammer

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007739

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007739.rss2



Kontakt:

Präsident der Maklerkammer

Herbert Stoop

Seitzmeir Immobilien AG

Brunaustrasse 39

8002 Zürich

Telefon 044 225 28 42

Mobile 079 421 46 21

h.stoop@seitzmeir.ch