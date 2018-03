marktEINBLICKE um 12: Marktunsicherheiten als ständiger Begleiter

Gestern sah es noch so aus, als könnten sich die Aktienmärkte kurz vor Ostern stabilisieren. Einen Tag später herrscht schon wieder Ernüchterung. Die Schwäche einiger US-Technologiewerte sorgt dafür, dass der DAX am Mittwochmittag um mehr als 1 Prozent in die Tiefe rutscht. Die Marktunsicherheiten bleiben ein ständiger Begleiter.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,2% 11.828

MDAX -1,4% 25.152

TecDAX -2,4% 2.494

SDAX -1,4% 11.758

Euro Stoxx 50 -1,1% 3.280

Die Topwerte im DAX sind Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432), Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) und Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905). Dabei ist es wenig verwunderlich, dass sich in einem sehr schwachen Marktumfeld die als defensiv angesehenen Werte aus dem Konsumgüterbereich oder aus der Pharmaindustrie gut behaupten können.

Den vollständigen Artikel lesen ...