Hier die Nominierten im Detail

Industrieroboter intuitiv programmieren

Der Automatisierer drag&bot aus Stuttgart schaffte es mit einer Programmier-Plattform unter die Top 3. Diese Plattform ermöglicht es, Industrieroboter unterschiedlicher Hersteller intuitiv zu programmieren, zu bedienen und flexibel einzusetzen. Eine cloudbasierte und graphische Oberfläche lässt sich von überall aus nutzen. Zudem ist die Software für alle relevante Hardware und Software erweiterbar. Die Bedienung erfordert weder Roboter- noch IT-Know-how. Daher können mit dieser Lösung Industrieroboter auch in kleinen Stückzahlen wirtschaftlich eingesetzt werden. Aktuell befindet sich die Anwendung bei den neuen Robotern von Festo in der Testphase. Vor Ort, ist das Unternehmen in Halle 17, Stand B68 im Rahmen der 'Young Tech Enterprises" anzutreffen.

CNC-Fräsen leicht gemacht

Das Fraunhofer-Institut IFAM (Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung) überzeugte die Jury mit einem System zum Fräsen von Großbauteilen, mit dem sich Standard-Industrieroboter ...

