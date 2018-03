Tui setzt auf Touristenevents am Urlaubsort: 110 Millionen Euro bezahlt der Reisveranstalter für die Sparte einer früheren Konzerntochter.

Der weltgrößte Reisekonzern Tui will dank einer Übernahme noch stärker im Geschäft mit Ausflügen an Urlaubsorten mitmischen. Das Unternehmen kauft für 110 Millionen Euro das sogenannte Zielgebiets-Management seiner früheren Tochter Hotelbeds zurück, wie Tui am Mittwoch in Hannover mitteilte.

Der Bereich ist den Angaben zufolge mit 2600 Mitarbeitern in 25 Ländern wie Italien, ...

