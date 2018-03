King Stallion wird seine Flugfähigkeiten und Manövrierbarkeit auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin unter Beweis stellen



Holzdorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der von Sikorsky, einem Unternehmen des Lockheed Martin-Konzerns (NYSE: LMT) gebaute neue Schwerlasttransporthubschrauber CH-53K (https://lockheedmartin.com/us/products/ch-53k-helicopter.html) ist im Vorfeld seines internationalen Debüts auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA Berlin, die im kommenden Monat stattfindet, in Holzdorf, Deutschland, eingetroffen.



Erstmalig wurde hier ein King Stallion-Hubschrauber in eine C-17 Globemaster verladen und zum Stützpunkt eines europäischen Verbündeten transportiert.



"Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, einem internationalen Publikum mit unserem CH-53K die Fähigkeiten eines völlig neuen Transporthubschraubers für schwere Lasten präsentieren zu können. Es handelt sich hier um den einzigen echten, in Produktion befindlichen Schwerlasttransporthubschrauber", erklärt Sikorsky President Dan Schultz.



Sikorsky demonstrierte die strategische Lufttransportkapazität des King Stallion vor der Abreise nach Deutschland im Rahmen einer Übung, die im Sikorsky Development Flight Center in West Palm Beach, Florida, stattfand.



Eine ausgebildete Sikorsky-Crew zerlegte dort unter Aufsicht von Vertretern des Naval Air Systems Command und des U.S. Marine Corps den CH-53K teilweise, verlud die Teile in die Kabine einer C-17, und entlud den Hubschrauber danach wieder. Im Anschluss erhielt das CH-53K-Programm die Air Transportability Test Loading Activity-Zertifizierung der United States Air Force.



Das CH-53K King Stallion-Testprogramm hat vor kurzem die folgenden Meilensteine erreicht: maximales Single-Point-Traglastgewicht 16.329 Kilogramm (36.000 Pounds); Fluggeschwindigkeit im Vorwärtsflug 200 Knoten; 60-Grad-Winkel in Kurvenschräglage; 12-Neigung bei Landung und Start; automatischer Außenlast-Abwurf; Artillerietests. Sikorsky wird nun Kürze seinen ersten CH-53K Hubschrauber an das United States Marine Corps ausliefern.



Bis zum Beginn der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin verbleibt der Hubschrauber im Fliegerhorst Holzdorf, einem Militärflugplatz der deutschen Luftwaffe. Der CH-53K wird seine Fähigkeiten, seine Manövrierfähigkeit und die fortschrittliche Fly-by-Wire-Technologie bei Vorführflügen auf der Flugschau unter Beweis stellen.



Das Fluggerät CH-53K verfügt über eine moderne intelligente Ausstattung und ist mit Rugged-Design zuverlässig, wartungsarm und hochverfügbar, und für verbesserte Überlebensfähigkeit in selbst den kargsten und abgelegensten Einsatzzentralen der Welt konzipiert.



Der CH-53K ist der bestgeeignete Hubschrauber für die Einsatzgebiete humanitäre Hilfe, Truppentransport, Evakuierung von Verletzten, Unterstützung von Sondereinsatzkräften und bewaffnete Luftrettung. Wie auch immer die Mission lautet - das Fluggerät bietet unter allen Bedingungen ein Höchstmaß an Sicherheit für Besatzung und Insassen.



