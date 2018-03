Ein Schweigemarsch heizt die Antisemitismus-Debatte in Frankreich an. Dabei sind die vermeintlichen Täter häufig selbst Opfer.

Mittwochabend werden Bürger in Paris mit einem Schweigemarsch zweier Frauen gedenken, die Opfer offenbar antisemitisch motivierter Gewalttaten wurden. Eine von ihnen ist die 85-jährige Mireille Knoll. Sie wurde vergangenen Freitag in ihrer Sozialwohnung im 19. Arrondissement von Paris ermordet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Täter ein 25-jähriger Muslim und sein Komplize. Zwar geht die Polizei davon aus, dass es den beiden darum ging, die Überlebende des Holocaust auszurauben.

Doch wegen der besonderen Brutalität der Tat, wird auch wegen eines judenfeindlichen Hintergrunds ermittelt. Besonders verstörend ist, dass der 25-Jährige die alte Dame seit 16 Jahren kannte und wohl bei ihr ein- und ausging: "Meine Mutter hielt ihn für einen Freund, sie kannte ihn seit seiner Kindheit", sagte Daniel Knoll, einer der Söhne, Mittwochmorgen im Radio. Als Kind war sie 1942 der Razzia der französischen Polizei gegen Juden entkommen.

Die Tatsache, dass der Mörder ein Bekannter war, ist eine gewisse Parallele zu einem anderen Mordfall. Vor knapp einem Jahr, am 4. April 2017, wurde die 65-Jährige Sarah Halimi von einem 27-jährigen Nachbarn verprügelt und vom Balkon ihrer Wohnung in den Tod gestürzt. Auch hier lebte der Täter im selben Haus und kannte sein Opfer seit langem. Allerdings handelt es sich in diesem Fall um einen gewalttätigen Drogenabhängigen, der in seiner eigenen Familie gefürchtet war. "Ich habe den Teufel getötet", soll er gerufen haben, als er Halimi vom Balkon stürzte.

Ob die Täter gezielt Juden ermorden wollten oder sich nur leicht zu überwältigende Opfer aussuchten, das müssen die Ermittlungen der Polizei ergeben. Doch die politischen Schlussfolgerungen und der Aufruf zum Schweigemarsch haben mittlerweile Polemik in Frankreich ausgelöst.

Staatspräsident Emmanuel Macron warnt vor einem Klima, in dem Menschen umgebracht werden, nur weil sie Juden sind. Auch der Rat jüdischer Organisationen (CRIF) warnt, dass in manchen Stadtvierteln jüdische Familien fast täglich zum Ziel von Mobbing würden - auch wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...