DAX - Montagsgap geschlossen

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der XETRA-DAX hielt sich gestern stabil oberhalb von 11.950 Punkten. Mit dem späten Abrutschen der Wall Street in Richtung der Tiefs vom Freitag ging es dann im nachbörslichen Handel auch mit dem deutschen Börsenbarometer gen Süden. Diese Bewegung wird dann heute Vormittag auch im XETRA-DAX nachvollzogen.

Der Index schloss heute kurz nach 10 Uhr die Aufwärtskurslücke vom Montagmorgen. Ausgehend von diesem Level gab es sofort Kaufinteresse, wie ein Blick auf den Stundenchart belegt. Vom Bereich um 11.770 Punkten muss daher eine technische Zwischenerholung im übergeordneten Abwärtsimpuls eingeplant werden. Der übergeordnete Trend ist jedoch weiter abwärts, spätestens im Bereich 11.950 bis 11.990 Punkte müsste bereits wieder mit Gegenwehr der Bären gerechnet werden. Erst ein Stundenschlusskurs oberhalb von 12.000 Punkten entspannt die charttechnisch prekäre Situation für die Bullen wieder ein wenig. In dem Falle wäre eine Erholung Richtung 12.200 Punkte drin. Danach sieht es aber aktuell nicht aus - die Bären bleiben am Drücker.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.03.2018 - 28.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 28.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 13,69 10.475 8,47 29.06.2018 DAX Index HX06NH 19,95 9.850 5,84 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.03.2018; 11:16 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX06R7 9,00 12.690 13,37 29.06.2018 DAX Index HW9XTW 12,56 13.050 9,51 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.03.2018; 11:16 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Montagsgap geschlossen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).