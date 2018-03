Hamburg (ots) - Die Schauspielerin Heike Makatsch, die am Ostermontag zum zweiten Mal als "Tatort"-Kommissarin ermittelt, gilt bei manchen als "etwas schwierig" und "sperrig". Im Interview mit GALA (Heft 14/2018, EVT 28.03.2018) antwortet sie auf die Frage, ob sie sich für einen freundlichen Menschen hält: "Es ist mir kein vordergründiges Anliegen, immer nur nett zu sein. Und doch denke ich, ich bin ein sehr netter Mensch." Über ihren Weg vom Girlie zur Charakterdarstellerin sagt sie: "Der Weg war nicht immer so gerade und geschmeidig, wie es im Rückblick vielleicht aussehen mag. Aber irgendwann habe ich dann für mich ganz klare Entscheidungen getroffen. Ich habe gelernt, ,Ja' zu sagen und in den richtigen Momenten auch ,Nein'. Der einzige Kompass, den ich habe, bin ich selbst."



