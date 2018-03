Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Barclays von 230 auf 240 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervorgeht, haben die Analysten ihr Bewertungsmodell an die positiven Auswirkungen der US-Steuerreform sowie an die zuletzt negativen Währungseffekte angepasst. Im Zuge dessen erhöhten sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 um bis zu 11 Prozent./edh/gl Datum der Analyse: 28.03.2018

ISIN: GB0031348658