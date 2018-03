Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal von 42,00 auf 42,45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern des Internetplattform-Betreibers hätten das Vertrauen in die Unternehmensziele für 2018 und 2019 gestärkt, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl

