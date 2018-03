Linz - Die ungarische Nationalbank hat gestern den Leitzins erwartungsgemäß nicht geändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zudem hätten die Notenbanker in Aussicht gestellt, dass sie die Zinsen niedrig halten würden. Das charttechnische "Top" (= Bandbreite Obergrenze) bei EUR/HUF (Ungarischer Forint) im Bereich 314,00 bis 315,00 sei derzeit durchaus erreichbar. (28.03.2018/alc/a/a)

