Berlin - Anfang Februar dieses Jahres waren viele Investoren gezwungen, ihre Ansichten bezüglich der weiteren Marktentwicklung zu ändern, so Larry Hatheway, Group Head GAM Investment Solutions und Chefökonom bei GAM.Es könnte sein, dass das im weiteren Verlauf des Jahres erneut nötig werde, denn die Volatilität sei an die Märkte zurückgekehrt. Das habe mehrere Gründe: Zum einen seien die Bewertungen nach einem starken Lauf im Jahr 2017 bis Ende Januar diesen Jahres auf die Spitze getrieben worden. Rückschläge seien damit fast unausweichlich gewesen. Sie hätten sich zunächst in einer unerwartet hohen Inflationsrate in den USA bemerkbar gemacht, welche Unsicherheiten bezüglich der geldpolitischen Reaktion der Federal Reserve habe aufkommen lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...