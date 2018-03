Frankfurt am Main - Der chinesische Aktienmarkt hat sich über die letzten Jahre in einem rasanten Tempo entwickelt: Durch die Kapitalmarktöffnung für ausländische Investoren stieg das investierte Vermögen laut der People's Bank of China zwischen 2016 und 2017 um 50 Prozent auf über eine Billion Renminbi, so Bin Shi, Head of Chinese Equities bei UBS Asset Management und Manager des UBS Equity China Opportunity Fonds (ISIN LU0067412154/ WKN 986579).

