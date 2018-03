Zürich - RobecoSAM, der seit 22 Jahren exklusiv auf Sustainability Investing (SI) fokussierte Investmentspezialist, wurde von Daiwa SB Investments Ltd. (Daiwa SBI), einem großen japanischen Asset Manager, als Subadvisor für die Daiwa SBI Global Electric Vehicle Revolution Anlagestrategie (die "Anlagestrategie") ausgewählt, so RobecoSAM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

