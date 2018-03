Neckarsulm (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Hol dir die Lidl-Vielfalt!" Mit dieser Aufforderung startet Lidl Deutschland in eine neue Marketing-Kampagne, zeitgleich mit der Erweiterung des Festsortiments. Rund 3.500 Artikel sind ab sofort deutschlandweit in den Filialen dauerhaft verfügbar. Ergänzt um wöchentlich wechselnde Aktionen und Spezialitäten bietet der Lebensmitteleinzelhändler seinen Kunden noch mehr Frische, noch mehr Qualität und noch mehr Vielfalt - zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. Um Kunden auf dieses Lidl-Versprechen aufmerksam zu machen, steht jede Woche ein anderes Thema im Mittelpunkt: Am 3. April startet "Hol dir die Lidl-Vielfalt!" mit dem Schwerpunkt "Fleisch- und Grillspezialitäten" - über 100 Artikel dauerhaft im Sortiment, beworben im gewohnten 360 Grad Marketing-Mix.



Rot-weiße Markise als starkes Kernelement der Kampagne



Wiederkehrendes Element in allen Werbemedien ist eine rot-weiße Markise, die den Charakter eines Wochenmarktstandes transportiert. Das Entdecken neuer Produkte, das Schlendern durch die Gänge und die Lust, mal etwas anderes auszuprobieren, werden damit verbunden. Kombiniert mit appetitanregenden Bildwelten der Lidl-Produkte sollen Kunden sich selbst von der Vielfalt und Qualität überzeugen. Der erste thematische Aufmacher ist in der ersten Aprilwoche das "Angrillen" mit verschiedenen Fleisch- und Grillspezialitäten. Auch das umfangreiche lose Obst- und Gemüseangebot, die Bio-Vielfalt, das Convenience-Angebot mit "Select & Go", die Länderküchen und weitere Food-Aktionen stehen in den kommenden Wochen ganz im Zeichen der rot-weißen Markise.



Mehr Vielfalt vom Preis-Leistungssieger 2018



"Lidl ist dein 'Ein-für-Alles-Shop' - das zeigen wir unseren Kunden mit dieser umfassenden Marketing-Kampagne. In den rund 3.200 Lidl-Filialen in Deutschland bieten wir alles für den täglichen Bedarf in bester Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. Und jetzt haben wir sogar noch mehr Produkte dauerhaft im Sortiment", erläutert Jürgen Achenbach, Geschäftsführer Marketing bei Lidl Deutschland. "Es wird Zeit, diese Vielfalt aufzuzeigen und frischen Schwung in die Küchen Deutschlands zu zaubern."



Das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis bei Lidl bestätigte sich jüngst erneut mit dem ersten Platz beim aktuellen YouGov Preis-Leistungsranking 2018.



Neben TV-Spots mit der markanten Markise wird die Kampagne in Online- und Printmedien, über Out-of-Home und Social-Media-Kanäle sowie Radio-Spots gespielt.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



OTS: LIDL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58227 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58227.rss2



Pressekontakt: Pressestelle Lidl Deutschland 07132/30 60 90 · presse@lidl.de