Unterföhring (ots) - - "YouSport"-Clips ergänzen redaktionelle Berichterstattung von kicker.de im Amateurfußball - 7Sports und der Olympia-Verlag kooperieren



Ab sofort fallen noch mehr Traumtore auf kicker.de durch die YouSport-App: Nicht nur die Bundesliga befindet sich mitten in der Rückrunde, sondern auch die Amateurfußball-Ligen starten jetzt wieder. Highlight-Videos vieler Spiele aus dem Amateurbereich sind nun auch Teil der Fußball-Berichterstattung auf kicker.de, Deutschlands wichtigstem Fußball-Medium. Dazu haben 7Sports, die Sportbusiness-Unit der ProSiebenSat.1 Group, und der Olympia-Verlag, Heimat der Medienmarke kicker, eine Contentkooperation vereinbart. Die Videos werden mithilfe der "YouSport"-App produziert.



Bereits über 300 Vereine nutzen "YouSport" regelmäßig. Hinter der kostenlosen App steckt eine ausgeklügelte und innovative Technik, mit der jeder sein Team sehr einfach mit seinem Smartphone filmen kann. So entstehen kurze Videoclips aller wichtigen Spielszenen. kicker.de verknüpft ausgewählte Videos mit redaktionellen Berichten und dem Ergebnisdienst des Amateurfußballnetzwerks. Außerdem zeigt das Fußball-Portal ab sofort die wöchentliche Highlightshow "YouSport Royal", in der Top-Tore und -Szenen der Woche zusammengefasst sind.



Zeljko Karajica, CEO 7Sports: "Wir freuen uns, dass die Jugend- und Amateurvereine durch YouSport und unsere Kooperation eine noch größere Bühne bekommen. Schließlich handelt es sich bei kicker um die stärkste Fußballmarke im deutschsprachigen Raum mit über acht Millionen Nutzern pro Monat."



Werner Wittmann, Leiter Digitale Medien beim Olympia-Verlag: "Der Amateursport hat in unserem Haus als strategischer Wachstumsbereich seit einiger Zeit eine hohe Relevanz. Umso mehr freuen wir uns, das kicker Amateurfußball-Netzwerk mit einem starken Partner wie 7Sports weiter auszubauen. Der spannende Content von YouSport ergänzt unser redaktionelles Angebot perfekt."



YouSport - die App für den Amateur- und Breitensport Ob Fußball, Hockey, Volleyball, American Football, Basketball, Eishockey oder Handball: Um die Highlights eines Spiels für die Nachwelt zu sichern, braucht es nur einen Filmer am Spielfeldrand, die App und ein Smartphone. Prominente Unterstützung hat "YouSport" seit Herbst 2017 durch Lars und Sven Bender als Testimonials.



Die Nutzung der App ist ganz einfach: Sobald ein Tor, ein Foul, eine tolle Szene oder der alles entscheidende Matchball fällt, reicht ein Klick auf den Highlight-Button im Smartphone-Display. Dann wird die entsprechende Spielszene automatisch aus dem Videostream herausgeschnitten und online gestellt. Alle Videos sind auf Sportdeutschland.TV, dem Online-Sender des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), in der jeweiligen Sport- und Ligenstruktur zu finden. Insgesamt erzielten die Videos bereits über zehn Millionen Abrufe. Kooperationen mit anderen Sportportalen wie kicker.de oder der Implementierung auf den jeweiligen Vereinsseiten schaffen zusätzliche Reichweite.



7Sports, die Sportbusiness-Unit von ProSiebenSat.1, hat die Idee zur App gemeinsam mit der DOSB New Media GmbH, dem Unternehmen hinter Sportdeutschland.TV, entwickelt. Beide Partner arbeiten eng mit den Sportverbänden zusammen und bauen dieses Engagement sukzessive um weitere Sportarten aus. Die Vermarktung der Highlight-Clips erfolgt über SevenOne Media, dem führenden Bewegtbildvermarkter.



Über 7Sports:



7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolio der ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness des Medienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, den Ausbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusiven Sportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlern und hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von der langjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebten Sportmarken wie ran und der erfolgreichen Akquise von neuen Plattformen wie Sportdeutschland.TV oder 90min. Das ermöglicht ideale Synergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit der Marketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zu einer der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende, Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler im deutschsprachigen Raum. 7Sports ist eine Marke der ProSiebenSat.1 Sports GmbH.



Über kicker:



Mit durchschnittlich 8 Mio. Nutzern pro Monat (AGOF digital facts), rund 150 Mio. Visits sowie über 1,4 Mrd. Page Impressions (ivw 12/17) ist kicker die größte digitale Sportmedienmarke in Deutschland. Gemeinsam mit der Printausgabe kicker-sportmagazin, dem Internet-Auftritt kicker.de, den mobilen Websites und Apps sowie dem Talk-Format "TGIM - Der kicker.tv Talk" liefert kicker vielfältige Informationen rund um das Thema Fußball, deutsche Fußball-Bundesliga, Amateurligen, internationaler Fußball und Sport allgemein. Zum redaktionellen Angebot gehören Liveticker, Analysen und Kommentare, Bildergalerien, Bewegtbildinhalte von kicker.tv, interaktive Spielaufstellungen, Reportagen und Hintergrundberichte. Pro Saison beteiligen sich rund 600.000 Fans am bundesweit größten Fußball-Managerspiel. kicker ist eine Marke der Olympia-Verlag GmbH.



OTS: 7Sports newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121478 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121478.rss2



Pressekontakt: Andrea Specht Kommunikation Sales & Digital Tel.: +49 [89] 95 07-8922 Andrea.specht@prosiebensat1.com



Marcus Prosch Leiter Kommunikation Sales & Digital ProSiebenSat.1 Media SE Tel.:+49 [89] 95 07-8920 Marcus.Prosch@prosiebensat1.com