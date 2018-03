Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-28 / 12:14 *Leipzig - *Die publity Performance GmbH hat die erste Auszahlung nach dem Frühzeichnerbonus für den publity Performance Fonds Nr. 8 in Höhe von 2,5 % bzw. ca. 757.550 EUR an die Anleger vorgenommen. Die "publity Performance Fonds Nr. 8 GmbH & Co. geschlossene Investment KG" war nach dem Fonds Nr. 7 der zweite alternative Investmentfonds (AIF), der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Bescheid vom 06.02.2014 nach neuem Recht die Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger erhalten hatte. Der geschlossene Publikums-AIF hat zum Ende der Emissionsphase am 31.12.2017 insgesamt ein Emissionskapital in Höhe von 30,3 Mio. EUR eingeworben. Wie auch beim Vorgänger-Fonds soll ausschließlich in deutsche Immobilien mit Wachstumspotenzial investiert werden. Mit Hilfe qualifizierter externer Gutachter und aufwendiger Due Diligence-Prozesse im Vorfeld der Immobilienankäufe wird sichergestellt, dass der publity Performance Fonds geeignete Immobilien erwerben wird, die der Anlagestrategie und den Investitionskriterien entsprechen. Bisher hat der Fonds fünf Büroobjekte deutschlandweit erworben und ein Objekt in Frankfurt bereits Anfang 2017 gewinnbringend veräußern können. "Alle rechtlichen, technischen und immobilienwirtschaftlichen Ankaufsgutachten sowie Immobilienbewertungen werden extern von unabhängigen Sachverständigen erstellt. Fonds-zu-Fonds-Transaktionen sind ebenso ausgeschlossen wie Geschäfte mit dem Management und nahestehenden Personen. Das Fondsmanagement übernimmt die zugelassene und regulierte externe Kapitalverwaltungsgesellschaft publity Performance GmbH", so der Geschäftsführer Frederik Mehlitz. *Pressekontakt:* Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-03-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 669827 2018-03-28

