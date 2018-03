Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch wie auch viele andere Staatsanleihen im Kurs gestiegen. Händler nannten die schlechte Börsenstimmung und damit verbundene Risikoaversion als Grund. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,07 Prozent auf 159,49 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,48 Prozent so tief wie zuletzt Mitte Januar.

Auslöser der erhöhten Nachfrage nach als sicher geltenden Anlagen sei die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten gewesen, hieß es aus dem Handel. Als kurstreibend gelten die Vorbehalte vieler Anleger gegenüber Technologie-Aktien, die ihren Ursprung in den Vorwürfen gegenüber Facebook haben. Daten des sozialen Netzwerks sollen unrechtmäßig durch das Analyseunternehmen Cambridge Analytica verwendet worden sein. Der Skandal strahlt auf viele andere Technologiewerte ab, was ebenso wie die Angst vor einem Handelskrieg die Börsenstimmung belastet.

Andere Einflüsse, etwa durch Konjunkturdaten, blieben im Vormittagshandel Mangelware. Im Nachmittagshandel könnten amerikanische Wachstumsdaten auf Interesse stoßen. Es handelt sich um die dritte Schätzung zum Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2017. Zudem stehen Immobiliendaten auf dem Programm./bgf/tos/mis

ISIN DE0009652644

