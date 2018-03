Die Furcht vor Regulierungen im Technologiesektor belastet auch am Mittwoch die Stimmung an der Wall Street. Nach dem Vortagesausverkauf unter US-Technologiewerten vollziehen die Märkte nun global diese Entwicklung nach. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine etwas leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt. Technologietitel stellten lange Zeit die Lieblinge unter Investoren und hatten maßgeblichen Anteil am Börsenaufschwung im vergangenen Jahr. Doch nach dem jüngsten Datenmissbrauch bei Facebook stelle eine schärfere Regulierung im Umgang mit Nutzerdaten eine echte Bedrohung für so manches Geschäftsmodell der Branche dar, heißt es im Handel. Zudem dürften regulatorische Auflagen ein kostspieliges "Vergnügen" für die Unternehmen werden. Titel von Facebook, Amazon, Apple, Netflix oder Alphabet - bekannt als "FAANG" haben in der vergangenen Woche mehr als 260 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt.

"Das regulatorische Risiko steigt, und das belastet die Schwergewichte der Branche. Darunter leidet auch der Gesamtmarkt", sagt Investmentstratege James Athey von Aberdeen Standard Investments. Andere Analysten verweisen in diesem Zusammenhang auf die aufgeblähten Bewertungen der Branchenvertreter. Die Vermögensverwaltung von JP Morgan hat ihre signifikante Übergewichtung im Technologiesektor aus den vergangenen 18 Monaten reduziert und rät zu Umschichtungen in Finanzwerte.

Zu den negativen Schlagzeilen im Technologiesektor gesellen sich nun auch Ermittlungen bei Tesla. Nach einem folgenschweren Unfall mit einem Elektroautomobil des Herstellers in Kalifornien ermitteln nun die Behörden. Als wäre das nicht schon genug, hat die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit des Elektroautobauers gesenkt und vor Liquiditätsengpässen gewarnt. Vorbörslich verliert der Wert 1,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/bam

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2018 06:23 ET (10:23 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.