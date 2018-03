München (ots) -



Deutschlandpremiere der 13-teiligen zweiten Staffel am 12. Juni 2018 um 21.00 Uhr, in Doppelfolgen auf FOX



- Erste Emmy®-Nominierung für eine Serie auf CBS All Access - Immer dienstags wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung



In der zweiten Staffel von "The Good Fight" gerät die Welt völlig aus den Fugen, und die Mordrate in Chicago steigt immer weiter. Inmitten des Wahnsinns sind Diane, Lucca, Maia und der Rest der Kanzlei Psycho-Attacken ausgesetzt, als der Klient einer anderen Kanzlei seinen Anwalt umbringt, weil dieser ihm zu viel berechnet hat. Nachdem ein Nachahmer denselben Modus Operandi gewählt hat, beginnt die Kanzlei, ihre eigenen Klienten zu durchleuchten. Währenddessen liefert sich Diane eine Schlammschlacht mit Liz Reddick-Lawrence (Audra McDonald), einer neuen Partnerin der Kanzlei, Maia wird abgebrühter, nachdem sie aufgrund des Skandals ihrer Eltern selbst vor Gericht steht, und Lucca gerät erneut in den Einflussbereich von Colin. Die zweite Staffel von "The Good Fight", ab 12. Juni immer dienstags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf FOX.



Über "The Good Fight":



In der Serie von Robert und Michelle King, den Schaffern von "The Good Wife", wirken unter anderem Christine Baranski, Cush Jumbo, Rose Leslie, Delroy Lindo, Audra McDonald, Sarah Steele, Justin Bartha, Michael Boatman und Nyambi Nyambi mit.



Neben den Showrunnern Michelle und Robert King gehört Phil Alden Robinson zu den Schöpfern der Serie. Als Executive Producer fungieren weiterhin Ridley Scott, David Zucker, Liz Glotzer und Brooke Kennedy. CBS Television Studios produziert "The Good Fight" zusammen mit Scott Free Productions und King Size Productions.



Sendetermine:



- Die zweite Staffel von "The Good Fight" als deutsche TV-Premiere ab 12. Juni 2018 immer dienstags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf FOX - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Entertain TV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung



