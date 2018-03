Alibaba (WKN:850471BA) investierte kürzlich weitere 2 Milliarden US-Dollar in Lazada, ein Online-Einkaufszentrum mit Sitz in Singapur, das in den letzten Jahren in ganz Südostasien expandierte. Damit erhöht sich die Gesamtinvestition von Alibaba in Lazada auf 4 Milliarden US-Dollar. Lucy Peng, Vorsitzende von Alibabas Fintech-Tochter Ant Financial, wird dabei Max Bittner als CEO von Lazada ablösen.



Alibaba investierte 2016 zunächst 1 Milliarde US-Dollar in Lazada und im vergangenen Jahr eine weitere Milliarde US-Dollar, was seinen Anteil auf 83 % erhöhte. Alibaba hat nicht gesagt, wie sehr sich sein Anteil nach der letzten Investition ändern wird. Weitere Investoren von Lazada sind die Temasek ...

