Mehrere US-Staaten, Nvidia und Toyota stoppen ihre Tests mit selbstfahrenden Autos. Der erste tödliche Unfall gefährdet die Zukunft der Technologie.

Es sind schwere Zeiten für das autonome Fahren. Nach dem tödlichen Unfall in Arizona haben gleich mehrere US-Bundesstaaten in den vergangenen Tagen alle Testfahrten des Fahrdienstleisters Uber gestoppt. Auch der Chiphersteller Nvidia, dessen Produkte zentral für selbstfahrende Autos sind, setzt seine Probefahrten aus, ebenso wie Toyota und das Start-up NuTonomy.

Die Technologie, an der sowohl die großen Autobauer als auch die Tech-Riesen aus dem Silicon Valley rund um den Globus mit Hochdruck forschen, erlebt derzeit ihre wohl größte Krise.

Am Dienstagabend kündigte auch Kalifornien an, dass Uber seine Testfahrten mit autonomen Autos in dem Bundesstaat vorerst aufgeben muss. Eine am Samstag auslaufende Lizenz für Probefahrten werde nicht verlängert, teilte das kalifornische Amt für Kraftfahrzeuge mit. Uber erklärte später, man werde dort keine neuen Tests beantragen.

Nach dem Unfall im Ort Tempe bei Phoenix hatte bereits Arizona dem Fahrdienstvermittler weitere Tests mit seinen selbstfahrenden Autos bis auf Weiteres untersagt. Der Bundesstaat galt bisher als besonders liberal bei der Genehmigung von Versuchen mit autonomen Fahrzeugen. Gouverneur Doug Doucey forderte nun in einem Brief an Uber eine strikte Einhaltung der Sicherheitsstandards, wie mehrere US-Medien berichten. Aus einem Bericht des "Guardian" geht jedoch hervor, dass Doucey Uber erlaubte, die Fahrzeuge ab August 2016 ohne öffentliche Ankündigung und ohne ausreichende Aufsicht von Experten auf den Straßen zu testen.

Uber selbst hatte sein Testprogramm in Kalifornien, Pennsylvania, Arizona und der kanadischen Provinz Ontario nach dem Unfall bereits freiwillig unterbrochen. Ein selbstfahrendes Auto des milliardenschweren Start-ups hatte am vergangenen Wochenende bei einer nächtlichen Testfahrt in Tempe eine Frau getötet, die die Straße überquerte. Es war der erste tödliche Unfall mit einem autonomen Fahrzeug.

Von der Polizei veröffentlichte Videoaufnahmen von Kameras des Fahrzeugs werfen die Frage auf, warum die Sensoren die Fußgängerin, die ein Fahrrad schob, nicht rechtzeitig bemerkt zu haben scheinen. Der Wagen bremste der Polizei zufolge nicht ab und versuchte auch nicht, auszuweichen. Zudem schien der Mensch am Steuer unmittelbar vor dem Aufprall nicht auf die Straße zu achten, sondern auf etwas unterhalb des Armaturenbretts zu schauen.

Erst am Freitag hatte die "New York Times" berichtet, dass interne Dokumente von Uber etliche Probleme im Testprogramm thematisiert hätten. So gebe es Pannen beim Fahren durch Baustellen, überhaupt müsse der Mensch bei selbstfahrenden Uber-Autos weitaus stärker eingreifen, als es bei Konkurrenten der Fall sei.

Chiplieferant Nvidia setzt eigene Tests aus

Auch der Chiphersteller Nvidia setzt seine Tests mit autonom fahrenden Fahrzeugen weltweit aus. Grund sei der Uber-Unfall in Arizona, sagte eine Nvidia-Sprecherin. ...

