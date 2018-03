Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Mittwoch weiterhin klare Verluste. Der SMI notiert dabei nach einem volatilen Beginn über dem Tagestief, aber auch unter dem Tageshoch. Die Risikoaversion der Investoren bleibe bei den vorösterlich tiefen Volumina gross, hiess es im Handel. Belastet wird die Stimmung vor allem von der markanten Schwäche der Technologie-Aktien am Vorabend in den USA. Nach entsprechenden Äusserungen von US-Präsident Trump machen sich die Marktteilnehmer Sorgen, dass die USA chinesische Investitionen in wichtige Technologien behindern könnten.

Der Sektor ist bereits wegen der anhaltenden Diskussionen um die Datenverwendung bei Facebook sowie um den Unfall mit Todesfolge mit einem selbstfahrenden Auto in der Vorwoche angeschlagen. Weiter bestimmend bleiben aber auch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem allgemeinen Handelsstreit der USA mit wichtigen Partnern weltweit, auch wenn sich dort zuletzt die Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung etwas vergrössert haben. Auch die diplomatischen Verwerfungen mit Russland tragen zur allgemeinen Zurückhaltung bei.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.55 Uhr 0,96% tiefer bei 8'555,31 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 1,12% auf 1'404,02 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,95% auf 9'992,59. Die 30 wichtigsten Titeln geben ...

