Der Flugzeugbauer Airbus kann sich auf einen Großauftrag aus Griechenland freuen. Die Fluggesellschaft Aegean Airlines will 30 Maschinen aus der A320neo-Familie kaufen, wie Airbus am Mittwoch in Toulouse nach der Unterzeichnung eines Vorvertrags mitteilte. Darunter seien 20 Exemplare der A320neo und 10 Maschinen in der Langversion A321neo. Bei den Jets handelt es sich um die spritsparende Neuauflage des Mittelstreckenjets A320. Laut Preisliste kommt der Auftrag auf einen Gesamtwert von 3,5 Milliarden US-Dollar (2,8 Mrd Euro). Allerdings sind hohe Nachlässe üblich.

Den Angaben zufolge will Aegean weitere Maschinen der Reihe von Leasinggesellschaften kaufen. Die Airline hatte zuvor von insgesamt 42 Airbus-Maschinen gesprochen, die sie erwerben wolle./stw/jha/

ISIN NL0000235190

AXC0181 2018-03-28/13:10