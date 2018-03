Bonn - In Großbritannien zeichnet sich eine Leitzinserhöhung im Mai ab, so die Analysten von Postbank Research.Zwar habe sich die Wachstumsdynamik infolge der Brexit-Entscheidung Mitte 2016 bereits abgeschwächt. Und auch die immense Unsicherheit über die künftigen Beziehungen zur EU spreche eigentlich gegen eine geldpolitische Straffung. Allerdings habe die Inflation in Großbritannien infolge der Pfundabwertung nach dem Brexit-Votum deutlich angezogen. Seit Februar 2017 liege die Teuerungsrate oberhalb des Notenbankziels von 2%. In der Spitze erreiche die Inflationsrate gut 3%.

