Verbraucher in Europa sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig besser über die Kosten von Zahlungen aufgeklärt werden, bei denen mehrere EU-Währungen im Spiel sind. "Die Währungsumrechnung muss völlig transparent sein, wenn Verbraucher in einem Land, in dem nicht dieselbe Währung gilt wie in ihrem Herkunftsland, mit ihrer Bankkarte bezahlen", sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel.

Wenn Verbraucher auf Auslandsreisen bei Kartenzahlungen etwa zwischen Euro und der heimischen EU-Währung wählen können, sollten die jeweils damit verbundenen Kosten klar ersichtlich sein. Dies solle auch für Online-Zahlungen gelten, teilte die Brüsseler Behörde mit. Verbraucherschützer kritisieren, dass die Kosten hier bislang für die Kunden undurchschaubar seien.

Außerdem sollen Verbraucher und Unternehmen in ganz Europa nach dem Vorschlag der EU-Kommission künftig günstiger in Euro zahlen können. Es solle keinen Unterschied mehr machen, ob eine Überweisung zwischen zwei Euro-Staaten oder außerhalb des gemeinsamen Währungsgebiets vorgenommen werde, hieß es.

Derzeit berechnen Banken und Kreditunternehmen bei Euro-Zahlungen in EU-Ländern, die die Gemeinschaftswährung nicht eingeführt haben, teilweise hohe Zusatzgebühren. Künftig soll hier aber auch außerhalb des Euroraums derselbe Preis wie für Inlandszahlungen in der lokalen Währung gelten - je nach Land sind dies geringe oder gar keine Zusatzkosten./asa/DP/jha

AXC0186 2018-03-28/13:14