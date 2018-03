Stein (ots) - Der Aufsichtsrat der Faber-Castell Aktiengesellschaft hat zum 1. April 2018 Herrn André Wehrhahn als CFO in den Vorstand berufen.



Herr Wehrhahn (47) verfügt über langjährige Erfahrung als CFO in international tätigen Unternehmen der Logistikbranche und der Industrie. Nach Top-Führungspositionen im In- und Ausland, unter anderem bei Kuehne & Nagel und der familiengeführten REHAU-Gruppe, war der diplomierte Betriebswirt zuletzt in der Funktion des Finanzvorstandes und des CFO bei der KAP Beteiligungs-AG in Fulda tätig.



Der Vorstand der Faber-Castell Aktiengesellschaft besteht ab 1.4.2018 aus fünf Mitgliedern: Daniel Rogger (CEO), André Wehrhahn (CFO), Dr. Hans-Kurt von Werder (CTO), Rolf Schifferens (Vertrieb Europa/Nordamerika) sowie Mary Gräfin von Faber-Castell (FC Cosmetics).



OTS: Faber-Castell newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43147 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43147.rss2



Pressekontakt: Faber-Castell AG Nürnberger Str. 2 90546 Stein Tel.: 0911/99 65 0 E-Mail: press-office@faber-castell.de