Paris - Die Aktienmärkte in Europa sind am Mittwoch nach der Erholung Tags zuvor wieder unter Druck geraten. Besonders stark ging es für Technologie-Werte bergab. Damit folgten die europäischen Märkte dem Ausverkauf an den US-Börsen, der sich ebenfalls in erster Linie um Tech-Aktien drehte.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Aktien der Eurozone verlor gegen Mittag 0,99 Prozent auf 3'284,88 Punkte. In Paris sank der CAC 40 um 1,07 Prozent auf 5'061,72 Punkte. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,92 Prozent auf 6'935,36 Punkte nach unten.

Zu den stärksten Verlierern gehörten Technologie-Aktien. ...

